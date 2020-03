Palermo, Sagramola: "Ripresa del campionato oltre aprile e forse a porte chiuse"

Una sosta lunga che però non farà perdere la voglia di scendere in campo al Palermo. Passano le settimane e si spera solo che l’emergenza coronavirus possa passare al più presto e tornare alla normalità.

Per la ripresa del campionato di serie D con ogni probabilità bisognerà attendere l’inizio di maggio, sempre se la curva epidermica si sia nettamente abbassata. Ne è consapevole anche l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola: “La ripresa? La data del 3 aprile è stata fissata in un primo momento – dice al Gds.it - ma credo che sarà spostata un po’ più avanti. Probabilmente quando si riprenderà a giocare, lo si farà pure a porte chiuse. E’ una situazione colossale, drammatica. Tutti quanti ce ne stiamo rendendo conto”.

Giorni duri anche per l’ad rosanero: “Si vive alla giornata, ma la cosa che mi fa piacere è aver registrato la volontà di dare un regolare svolgimento ai campionati da parte di tutti gli organi. E interrompere significherebbe non vedere miglioramenti. Il danno economico? E’ un danno per tutti. Poi si vedrà”.

Il Palermo ha spento i motori e al momento i tesserati si allenano a casa. Da capire quando potrà essere ripresa la preparazione: “Noi aspettiamo di capire cosa faranno gli altri – dice Sagramola - poi decideremo di conseguenza; sempre mettendo la salute dei nostri tesserati al primo posto. Vediamo cosa succederà. I nostri ragazzi hanno dimostrato grande serietà e si sono attenuti sin da subito alle nostre disposizioni. Immagino che i vari Ricciardo, Sforzini e Martin stiano soffrendo maggiormente la lontananza dai cari”.

