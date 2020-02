Doppio Sforzini, Palermo fa suo il derby: Fc Messina battuto per 2-0

95': PALERMO VINCE 2-0!

90': GOL DEL PALERMO! Grande azione di Ficarrotta che scappa via e serve un pallone delizioso a Sforzini che tutto solo batte a rete

83': Scorre il cronometro, il Palermo cerca le ripartenze con Ficarrotta.

71': Il Palermo prova ad uscire e a cercare di chiudere il match, cosa che ha già fatto il Savoia avanti per 3-0

65': Il Palermo reclama ancora un rigore, anche questa volta l'arbitro sorvola

54': Il Messina torna ad attaccare, Palermo che non riesce a creare gioco offensivo. Intanto Savoia in vantaggio

46':Iniziato il secondo tempo. Il Palermo reclama per un rigore non concesso, fallo ai danni di Martin.

45': FINE PRIMO TEMPO

40': Il Palermo adesso prova a chiuderla ma il Messina non molla e continua a crederci

35': GOL DEL PALERMO! SFORZINI! Azione rocambolesca, palla scodellata in mezzo, Peretti di testa impegna il portiere del Messina che respinge come può, sul tap-in arriva di testa Sforzini che corregge in rete

29': Il Palermo è imballato, la squadra rosanero non riesce a creare gioco

22': Ancora Messina pericoloso, diagonale velenoso di D'Ambros e gran parata di Pelagotti

12': Messina pericoloso, prima D'Ambros di testa va ad un passo dal gol ma c'è un miracolo di Pelagotti, poi errore sotto porta di Fissore.

9': Il Messina reclama un rigore per una trattenuta ai danni di un giocatore peloritano. l'arbitro sorvola

4': Palermo che inizia a spingere, scappa via Floriano ma il suo cross non è preciso

1': INIZIA LA PARTITA!

PALERMO: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 8 Martin, 19 Lancini, 24 Crivello (Cap.), 25 Floriano, 32 Sforzini, 33 Langella, 54 Peretti, 73 Kraja, 75 Felici

A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 26 Mauri, 30 Silipo, 42 Cangemi, 72 Florio

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

FC MESSINA: 12 Marone, 4 Giuffrida (Cap.), 5 Marchetti, 8 Fissore, 13 Marchetti, 20 Casella, 21 Brunetti, 24 Correnti, 87 Coria, 93 Bevis, 96 Dambros

A disposizione: 1 Aiello, 2 Aprile, 32 Geran, 11 Falco, 89 Fernandez, 17 Quitadamo, 34 Miele, 7 Carbonaro, 27 Santapaola

Allenatore: Cesar Grabinski

ARBITRO: Dario Di Francesco (Ostia Lido)

ASSISTENTI: Andrea Zezza (Ostia Lido) e Massimiliano Starniti (Viterbo).

