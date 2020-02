Palermo, esodo dei tifosi rosanero a Licata

Tutti a Licata. I tifosi rosanero si preparano per la partita di domenica a Licata. Sarà praticamente una festa, considerato che tra le due tifoserie c’è rispetto ed amicizia e allora proprio per questo lo stadio di Licata, il “Dino Liotta” ha rifatto il look in attesa di questa storica partita.

Del resto la trasferta è abbastanza agevole e molti tifosi partiranno alla volta della cittadina agrigentina con mezzi propri. Al momento la prevendita sta andando a gonfie vele, il settore ospiti è stato ampliato avendo quindi una capienza di circa mille posti a sedere.

Molti tifosi rosanero hanno già acquistato il tagliando e raggiungeranno Licata sin dalle prime ore del mattino, quasi una gita fuori porta con partita che inizierà ancora una volta alle 15 anziché alle 14,30. Ma molti tifosi raggiungeranno Licata anche tramite i gruppi organizzati che si raduneranno a Piazzale Giotto entro le 9,30 e partiranno poi alla volta cittadina agrigentina.

A Licata è già salita l’adrenalina per questa storica partita, i tifosi licatesi avevano già manifestato il loro affetto nei confronti dei colori rosanero in occasione del match d’andata, esponendo uno striscione eloquente che recitava così: "Rispetto per chi ha fatto la storia della Sicilia intera. Licata saluta il Barbera".

Anche domenica Licata saluterà il Palermo, un clima di festa e amicizia per una partita che si spera possa rappresentare un ulteriore passo in avanti del Palermo verso la promozione in serie C.

