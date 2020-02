Palermo-Biancavilla in campo domenica alle 15, al via la vendita dei biglietti

Palermo-Biancavilla si giocherà domenica alle 15. Per la terza partita consecutiva i rosanero scenderanno in campo con mezz’ora di ritardo rispetto alle altre gare. Il Savoia, al momento, non ha inoltrato nessuna richiesta di posticipo per il match contro il Licata, e se così fosse la formazione siciliana potrebbe anche non assecondare la richiesta del club campano.

La società rosanero, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato intanto le info riguardanti i biglietti per la gara contro il Biancavilla. La vendita inizia oggi alle ore 16.

I tagliandi potranno essere acquistati presso le rivendite Vivaticket autorizzate, online su vivaticket.it e, dal lunedì al sabato, presso il Bar dello Stadio “Renzo Barbera” che rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al giovedì: 9.30-15.30; dal venerdi al sabato: 9.30-18.30.

La Biglietteria Sud del Renzo Barbera sarà attiva esclusivamente il giorno della gara, dalle 9.00 alle 12.00.

