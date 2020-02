Impresa Palermo, in 10 batte la Cittanovese e allunga a +7 sul Savoia

Forse la domenica della svolta. Il Palermo vince, il Savoia pareggia e adesso i punti di vantaggio nei confronti della formazione campana salgono a sette. Vittoria in rimonta per il Palermo a Cittanova, una gara pirotecnica, 2-4 al termine di una partita sempre aperta ed equilibrata. Prima il gol di Giaimo, poi pari di Floriano su rigore, quindi vantaggio di Langella, pari della Cittanovese con Tiripicchio su rigore e poi tutto nel finale con i gol di Peretti e Floriano che regalano tre punti forse decisivi al Palermo. Una partita pazzesca, i rosanero hanno dimostrato carattere e nonostante qualche svarione difensivo, hanno dato prova di essere una formazione mai doma e comunque pronta a colpire in contropiede.

Una vittoria pesantissima, considerato che il Savoia non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Roccella. Sette punti di vantaggio adesso sono tanti, oggi sicuramente un altro set point che regala ulteriore serenità alla compagine rosanero. La cronaca:Pergolizzi non cambia e si affida al tridente, con Felici, Floriano e Sforzini. Pronti-via e il Palermo e’ già sotto: azione manovrata della Cittanovese, palla in mezzo e Giaimo anticipa tutti e mette alle spalle di Pelagotti, inizio in salita per i rosanero.

Il Palermo accusa il colpo ma prova subito a reagire: Vaccaro ci prova su punizione e la palla per poco non si insacca, dando anche l’illusione ottica del gol. Calabresi che giocano su ogni palla, Palermo che invece prova con le ripartenza. Al 30’ però rigore per il Pelermo, atterrato Felici. Floriano è impeccabile, 1-1. 33’ la Cittanovese sfiora il raddoppio, Giaimo non segna da due passi, bravo Pelagotti a deviare. 42’ conclusione col destro di Felici dopo un pallone recuperato da Martinelli. Ma la scelta del 2001 è errata: Langella stava arrivando in campo aperto sulla destra e c’era spazio per servirlo.

Ripresa, dopo cinque minuti il Palermo passa in vantaggio: palla deliziosa di Vaccaro, Langella arriva e mette dentro la palla dell’1-2, gran gol e magistrale azione della formazione di Pergolizzi.

La partita e’ ricca di emozioni, la Cittanovese non molla e continua ad attaccare, il Palermo si difende. Al 69’ calcio di rigore per i calabresi, Tiripicchio spiazza facilmente Pelagotti e porta il risultato sul 2-2. Dopo un minuto Palermo che reagisce, Langella scodella per Sforzini che tira al volo. Latella respinge e Langella prova a ribadire in rete, ma l’arbitro fischia fallo di mano. Entrano Silipo ed Ambro ma i rosa restano in dieci per l’espulsione di Lancini. Ma all’88’ arriva il nuovo vantaggio del Palermo, palla in mezzo e Peretti di precisione scarica in porta, 2-3, gioia Palermo. Al 97’ arriva anche il nuovo sigillo di Floriano. Tre punti d’oro, tre punti pesantissimi.

LA CRONACA DELLA PARTITA MINUTO PER MINUTO

97': GOL DEL PALERMO! FLORIANO! 4-2! CHE IMPRESA PER IL PALERMO!

87': PERETTI! IL PALERMO TORNA IN VANTAGGIO! I rosanero in 10 uomini ribaltano ancora una volta la partita!

83': Espulso Lancini, Palermo in 10!

69': GOL DELLA CITTANOVESE! RIGORE DI TIRIPICCHIO! Cucchiaio dell'attaccante dei calabresi, che va in doppia cifra

63': Ancora Langella pericoloso, e la Cittanovese effettua un doppio cambio per cercare il pareggio

56': Il Palermo bravo a contenere la Cittanovese e ripartire

48': GOL DEL PALERMO! LANGELLA! Splendida azione di Vaccaro sulla sinistra, palla in mezzo e Langella di prima intenzione batte il portiere avversario

46': Partito il secondo tempo

45': Fine primo tempo: 1-1 il risultato

42': Partita con continui capovolgimenti di fronte, anche molto fisica. Non sarà facile uscire da questo campo con tre punti

33': La Cittanovese sfiora il raddoppio. Giaimo non segna da due passi

30': GOL DEL PALERMO! RIGORE DI FLORIANO! Il presidente Mirri non guarda il tiro dal dischetto ma il numero 25 non sbaglia! 1-1!

22': Sforzini mette dentro un cross di Martin ma è tutto fermo: il giocatore rosanero era in fuorigioco

15': Il Palermo in questo prima quarto d'ora sembra in difficoltà, con Tiripicchio che ha sfiorato il raddoppio per i padroni di casa

10': Sforzini al volo in area prova una cosa difficilissima ma la palla è alta sopra la traversa

3': CITTANOVESE IN VANTAGGIO! GOL DI GIAIMO! L'attaccante anticipa Langella e Pelagotti e la mette dentro

1': PARTITI!

Queste le formazioni ufficiali della gara Cittanovese-Palermo, valevole per la 23a giornata del Campionato di Serie D - Girone I.

PALERMO: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 6 Martinelli (Cap.), 8 Martin, 19 Lancini, 25 Floriano, 27 Vaccaro, 32 Sforzini, 33 Langella, 54 Peretti, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 5 Ambro, 10 Rizzo Pinna, 14 Ficarrotta, 15 Marong, 18 Lucca, 26 Mauri, 30 Silipo, 73 Kraja.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

CITTANOVESE: 1 Latella, 2 Lavilla, 3 Paviglianiti, 4 Sessa, 5 Neri, 6 Cianci (Cap.), 7 Gioia, 8 Amato, 9 Kacorri, 10 Tiripicchio, 11 Giaimo.

A disposizione: 12 Pellegrino, 13 Cordova, 14 Cataldi, 15 Biondo, 16 Mazzone, 17 Bruno, 18 Isabella, 19 Costa, 20 Spano.

Allenatore: Francesco Ferraro

ARBITRO: Ettore Longo (Cuneo)

ASSISTENTI: Alessio Miccoli (Lanciano) e Francesco De Santis (Avezzano).

