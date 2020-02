Palermo Calcio a 5, il derby col San Gregorio Papa si tinge di rosanero

Continua l'ottima prestazione del Palermo Calcio a 5. Stavolta i rosanero si sono aggiudicati il derby contro il San Gregorio Papa imponendosi con un 8-1.

I rosanero pigiano subito il piede a martello sull'accelleratore trovando il vantaggio con un sinistro chirurgico di Melville che non lascia scampo all'estremo difensore avversario Caci. Il San Gregorio Papa tenta di reagire ma la manovra offensiva dei padroni di casa appare piuttosto confusa e prevedibile. Il Palermo Calcio a 5 prende subito le misure e trova il raddoppio con Casamento: il pivot rosanero interrompe il suo lungo digiuno realizzativo che durava da oltre un mese. Il tris degli ospiti porta sempre la firma di Casamento che non sbaglia il tiro libero gentilmente concesso da Bongiovanni. La squadra di Zapparata gioca sul velluto chiudendo la prima frazione sul 5-0: sale in cattedra anche ''Bongiogol'' che, in pochi minuti, realizza una super doppietta.

Si torna in campo dopo l'intervallo e il Palermo Calcio a 5 parte con il freno a mano tirato, cercando soprattutto di gestire le energie, lasciando l'iniziativa al San Gregorio Papa. I padroni di casa tentano di risollevare le sorti del match trovando la via della rete con un gran gol di capitan Caruso.

Il gol dei padroni di casa scuote il Palermo: i ragazzi di Zapparata, infatti, tornano a giocare in scioltezza facendo prevalere la propria supremazia tecnica. Nei minuti finali ecco arrivare altri 3 gol dei rosanero: ancora a segno, per ben due volte, Bongiovanni (poker per il numero 10 del Palermo) e Daricca, il quale chiude una grande settimana con la tripletta al Salemi e quella in Under 19.

© Riproduzione riservata