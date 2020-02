Palermo, il San Gregorio Papa compie 47 anni

Compie oggi 47 una delle storiche Società del panorama calcistico palermitano: il San Gregorio Papa del Presidente Franco Aricò, il cui atto di nascita porta la data del 21.02.1973. Nata sui campi dell’oratorio della parrocchia intitolata a San Gregorio Papa nel quartiere Boccadifalco di Palermo, già l’anno successivo partecipa al suo primo campionato, e da allora fino ai giorni nostri non c’è stata stagione sportiva federale che non abbia visto ai nastri di partenza almeno una formazione dell’A.S.D. San Gregorio Papa, prima nei campionati di calcio a 11, poi in quelli del neonato calcio a 5 (dove, agli inizi del nuovo millennio, può vantare una partecipazione al campionato di serie B).

I giallorossi, che oggi competono nel campionato regionale di serie C2, sono guidati in panchina dal duo Muliello – Sciabica, supportati dal preparatore dei portiere Carmelo Davì, e con Rosario “Rosly” Cancila (storico Capitano e bandiera del San Gregorio Papa insieme ai due allenatori) che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è rimasto nei ranghi societari col ruolo di Direttore Sportivo.

Sempre attenta al sociale (fra i tanti fiori all’occhiello ricordiamo la manifestazione del 12.04.17 “Regaliamo un sorriso”, evento fortemente voluto da giocatori e dirigenti per porre l’attenzione sulle problematiche che ancora oggi affliggono gli studenti disabili e gli assistenti igienico-personale nelle scuole superiori), il San Gregorio Papa sta concentrando i suoi sforzi nella formazione dei piccoli atleti iscritti alla propria scuola calcio, augurandosi che in futuro possano essere grandi uomini prima che campioni dello sport. (Nella foto, scattata in occasione della partita SGP – Alcamo Futsal del 04.01.2020, troviamo la rosa al completo del San Gregorio Papa, insieme ai piccoli ed alle piccole della scuola calcio del San Gregorio Papa ed ai loro avversari).

© Riproduzione riservata