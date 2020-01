Il 2020 parte alla grande per il Palermo: battuto nel derby il Marsala

Il Palermo soffre ma alla fine torna alla vittoria e inizia nel migliore dei modi il 2020, l’anno del riscatto. 3-1 al Marsala al termine di un match sofferto in cui i rosanero hanno balbettato per diverse fasi della contesa. L’aveva sbloccata Mauri su rigore, poi pari di Balistreri sempre su penalty nella ripresa e nell’ultima parte di match i gol di Langella e dell’ultimo arrivato Silipo. Tre punti importanti che permettono ai rosanero di mantenere tre punti di vantaggio sul Savoia e tornare quindi a marciare verso l’obiettivo della promozione.

Il Palermo non ha giocato benissimo ma ha comunque dominato la partita, non subendo moltissimo, eccezion fatta per il rigore che Balistreri ha trasformato ad inizio ripresa. Poi la zampata di Langella e il primo rocambolesco ma bel gol di Silipo. Tre punti meritati, il Palermo torna a sorridere.

Pergolizzi recupera Felici che in attacco supporta Ricciardo assieme a Ficarrotta, out Martin. La cronaca, 4’ angolo a girare di Mauri e palla che per poco non beffa il portiere del Marsala, Palermo pericoloso. Al 15' Palermo ad un passo dal gol, gran punizione a giro di Mauri e palla sull'incrocio, sfortunato il centrocampista.

I rosa giocano meglio ma trovano pochi spazi. 23' grandissima azione di Ficarrotta che dribbla due avversari e conclude in porta, salva il portiere marsalese. Rosa che passano con Martinelli ma la gioia del centrocampista viene spezzata dalla bandierina dell’assistente, offside. 47’ del primo tempo, il Palermo la sblocca, Felici si procura il rigore che questa volta tira impeccabilmente Mauri, palla in rete e rosa avanti 1-0.

Ripresa, pronti via e Pelagotti commette fallo da rigore, dal dischetto va Balistreri che non sbaglia e fa 1-1, esultanza sfrenata da parte del giocatore palermitano ed ex rosanero. Pergolizzi toglie Kraja e mette dentro Langella. Gara che torna ad essere in salita per un Palermo privo di idee in mezzo al campo. Al 67’ clamoroso errore sotto porta per Lancini che da due passi mette a lato. Dentro Silipo al posto di Felici e bordata di fischi per Pergolizzi da parte del pubblico rosanero.

Al 73’ il Palermo torna avanti, azione tambureggiante dei rosa, il portiere del Marsala esce male e Langella da pochi metri corregge in rete, 2-1. Ricciardo dopo pochi minuti ha la palla per il 3-1 ma di testa mette a lato da pochi passi. 92'Il Palermo la chiude con Silipo, un cross del 2001 si trasforma in un tiro imprendibile che complice anche il vento si insacca all'angolino, 3-1. Finisce così, tre punti d’oro per i rosa.

LA CRONACA DELLA PARTITA MINUTO PER MINUTO

95: E' FINITA! Il Palermo batte il Marsala 3-1

92': GOL PALERMO! SILIPO!

90': 5 minuti di recupero

88': Esce Ricciardo e dentro Accardi

85': Il Marsala attacca alla ricerca del pari, il Palermo si difende e tenta le ripartenze

73': GOL DEL PALERMO, LANGELLA! Azione tambureggiante del Palermo, il portiere del Marsala esce male e Langella da pochi metri corregge in rete

69' Fuori Felici e dentro Silipo. Fischiato il tecnico del Palermo Pergolizzi per il cambio appena effettuato

67': Gara che torna ad essere in salita per un Palermo privo di idee in mezzo al campo

56': Esce Kraja ed entra Langella

55': Palermo che adesso deve reagire, anche perchè al momento il Savoia è avanti 1-0

51': PAREGGIO MARSALA, BALISTRERI SU RIGORE

50': Inizia la ripresa e subito rigore per il Marsala

49': FINE PRIMO TEMPO

48': GOL DEL PALERMO! MAURI!

47': RIGORE PER IL PALERMO, ATTERRATO FELICI

33': Ritmi che si sono abbassati, il Marsala regge l'urto della formazione di Pergolizzi

26': Annullato un gol al Palermo, l'aveva sbloccata Martinelli ma c'era offside

23': Grandissima azione di Ficarrotta che dribbla due avversari e conclude in porta, salva il portiere marsalese

22': Marsala che timidamente sta uscendo dal guscio

15': Palermo ad un passo dal gol, gran punizione a giro di Mauri e palla sull'incrocio

10': Gara molto equilibrata, il Palermo sta cercando di accelerare ma il Marsala appare ben messo in campo

4': Angolo a girare di Mauri e palla che per poco non beffa il portiere del Marsala, Palermo pericoloso

1': INIZIA LA PARTITA

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Marsala, valevole per la 18a giornata del Campionato di Serie D - Girone I

PALERMO: 1 Pelagotti, 6 Martinelli, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 19 Lancini, 23 Doda, 24 Crivello, 26 Mauri, 27 Vaccaro, 73 Kraja, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 4 Accardi, 5 Ambro, 8 Martin, 10 Rizzo Pinna, 17 Ferrante, 30 Silipo, 33 Langella.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

MARSALA: 1 Russo; 26 Lo Cascio, 28 Gallo, 5 Scoppetta, 23 Rizzo, 93 Inzoudine; 71 Candiano, 27 La Vardera, 15 Lorefice; 9 Balistreri, 10 Padulano.

A disposizione: 22 Giordano, 2 Lo Iacono, 6 Monteleone, 8 Pucci, 13 Montuori, 14 Maiorano, 17, Ferchichi. 29 Celesia, 69 Federico.

ARBITRO: Leonardo Tesi (Lucca).

ASSISTENTI: Sergiu Petrica Filip (Torino) - Marco Matteo Barberis (Collegno).

