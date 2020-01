Floriano è un giocatore del Palermo: "Voglio sentire il boato del Barbera"

Il Palermo ha un Floriano in più per tentare un nuovo allungo nei confronti del Savoia. La società rosanero, con una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha comunicato il tesseramento del calciatore, che verrà presentato lunedì 13 gennaio, alle ore 16.30, presso la sala stampa del “Renzo Barbera”.

Roberto Floriano sarà quindi a disposizione per la partita di sabato contro il San Tommaso e come numero di maglia ha scelto il 25.

Prime parole da rosanero per l’attaccante che esprime entusiasmo per la sua nuova avventura: “Sono felice ed entusiasta di essere arrivato in un club storico nel momento della sua rinascita – ha detto – e voglio dare fin da subito il mio contributo per raggiungere l’unico obiettivo che abbiamo. Conosco già il calore della gente di Palermo, non vedo l’ora di sentire il boato del ‘Renzo Barbera’ dopo un gol”.

© Riproduzione riservata