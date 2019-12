Palermo, preso Silipo adesso l'obiettivo è Floriano

Primo colpo invernale per il Palermo che si assicura il 18enne Andrea Silipo. L'esterno offensivo, proveniente dal vivaio della Roma, vestirà la maglia rosanero fino al termine della stagione. I due club, così come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno trovato l'accordo per la cessione in prestito del giocatore.

Adesso, l'obiettivo per i rosanero rimane Floriano del Bari, che a giorni risolverà il proprio contratto col club pugliese e sarà libero di firmare per qualunque altra squadra, anche se sarà necessario attendere fino all'8 gennaio per poterlo tesserare tra i dilettanti.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE