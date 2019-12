Il Palermo fa gli straordinari, Pergolizzi: "Girone d'andata da 7"

Il Palermo fa gli straordinari in vista del primo match del 2020, quello del Barbera contro il Marsala del 5 gennaio. Doppia seduta al Pasqualino di Carini e da domani allenamenti al “Tenente Onorato” per proseguire la marcia di avvicinamento al derby contro il Marsala.

L’esercito ha dato la priorità alla società rosanero e per le prossime due settimane la squadra può allenarsi quindi a Boccadifalco.

Ma per il Palermo è già tempo di primi bilanci e a farli c’è il tecnico rosanero Rosario Pergolizzi che assegna un voto alla sua squadra: “Il mio voto alla squadra è 7. Grande merito ai ragazzi - dice Pergolizzi - si sono addentrati in questa realtà nel giro di pochi giorni, non era semplice. Complimenti alla società perché ripartire da zero in poco tempo non è semplice”.

A parlare c’è anche l’ad Rinaldo Sagramola che si concentra maggiormente sul mercato invernale: “Partiamo dal presupposto che siamo convinti di avere un’ottima squadra – afferma – che ha la qualità per vincere il campionato, ma dobbiamo anche vedercela con avversari forti. Sostituiremo Santana con un giocatore all’altezza, stiamo valutando varie soluzioni. La proprietà si è dichiarata disponibile sul fronte budget. Vorremmo aggiungere anche qualche elemento più giovane per dare più scelte all’allenatore. Questo è quello che faremo”.

