Vacanze agli sgoccioli, il Palermo torna ad allenarsi: col Marsala vietato sbagliare

Torneranno ad allenarsi domani i giocatori del Palermo dopo le brevi vacanze concesse dalla società. In Serie D si torna in campo il 5 gennaio e Pergolizzi vuole tutti i suoi a disposizione e in piena forma per affrontare in casa il Marsala.

Inizia il girone di ritorno e il tecnico rosanero, dopo le ultime 7 partite non esaltanti, vuole tornare a vincere e convincere. Quasi tutti i calciatori in questi 4 giorni di riposo sono rimasti in Sicilia, eccezion fatta per Bechini che è rientrato a casa a Pisa, e Rizzo e Pinna a Bergamo.

Domani, dunque, tutti in campo con l'obiettivo di preparare un inizio di girone di ritorno così come era stato quello dell'andata.

