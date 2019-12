Il Palermo alla ricerca del sostituto di Santana e di altri due rinforzi

Un sostituto di Santana e poi probabilmente altri due rinforzi per centrocampo e difesa. Il Palermo inizia a delineare le prossime strategie di mercato che inizierà per i professionisti giorno 2 gennaio per terminare il 31. Il club rosanero ha deciso di non intervenire nel mercato dei dilettanti proprio per concentrarsi su quello di riparazione che riguarda le società professionistiche. Il nome che gira maggiormente è quello di Roberto Floriano del Bari, ideale sostituto dell’infortunato Santana.

Il Palermo sta accelerando per provare a definire l’acquisto proprio ad inizio a gennaio e avere quindi a disposizione l’esterno offensivo in occasione del girone di ritorno che inizierà giorno 5 gennaio con il derby contro il Marsala. Su Floriano ci sono anche Foggia e Audace Cerignola, ma il calciatore sarebbe comunque allettato dall’offerta rosanero e opterebbe per la soluzione siciliana.

Il vicepresidente Tony Di Piazza ha fatto intendere che la società farà di tutto per rinforzarsi e viaggiare verso la promozione senza ulteriori intoppi ma è ovvio che adesso la palla passa al ds Castagnini che dovrà trovare le soluzioni giuste, anche in termini economici.

Domani intanto la squadra riaccenderà i motori in vista del match interno contro il Marsala del 5 gennaio.

