La domenica bestiale del Palermo: la società blinda Pergolizzi

Quella di ieri al momento è la sconfitta più pesante in stagione per il Palermo. Una debacle che ha messo a nudo alcuni limiti della squadra di Pergolizzi, soprattutto in difesa. Ma Palermo-Acireale è stato anche l’ultimo match dell’anno di Mario Alberto Santana, il cui infortunio preoccupa non poco e costringerà l’argentino a restare fuori dai campi di gioco per almeno tre mesi e mezzo.

Una perdita importante, visto che al momento c’è anche Sforzini out per infortunio e Pergolizzi si ritrova ad avere il solo Ricciardo come terminale offensivo. La domenica bestiale per il Palermo si è completata con la vittoria in extremis del Savoia, adesso distante cinque punti.

Non poteva andare peggio, il Palermo cade ancora al Barbera e lo fa anche al termine di una prestazione decisamente insoddisfacente, in cui i centrocampisti non hanno fatto girare la squadra e gli attaccanti sono finiti nella ragnatela difensiva costruita magistralmente dall’Acireale.

Quel che preoccupa è anche il trend negativo che il Palermo ha con le squadre di alta classifica, come Savoia e appunto Acireale, rosanero spesso imballati e con poche idee in mezzo al campo.

Nessuna tragedia dice il ds Renzo Castagnini ma è ovvio che servono immediate precauzioni, soprattutto in virtù dell’infortunio di Santana, giocatore simbolo della rinascita rosanero. Il mercato è aperto e in questo momento servirebbe sicuramente un’alternativa in attacco, considerato anche che Gianni Ricciardo ha perso lo smalto delle prime giornate.

Capitolo allenatore, Rosario Pergolizzi non rischia, le rassicurazioni arrivano direttamente da Sagramola e Castagnini ma è indubbio che il Palermo deve tornare a fare punti subito. Domenica sfida esterna contro il Castrovillari, una gara da vincere e basta.

