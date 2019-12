Un brutto Palermo non regge l'urto dell' Acireale: altra sconfitta in casa

Debacle casalinga e nuova sconfitta per il Palermo che perde il derby con l’Acireale 1-3 e non riesce così a tagliare il traguardo di campione d’inverno con tre turni d’anticipo. L’Acireale ha vinto giocando in contropiede e sfruttando le disattenzioni difensive rosanero, soprattutto nelle ripartenze. Un Palermo imballato e senza idee, la squadra di Pergolizzi ha sbattuto spesso contro il muro acese non riuscendo quasi mai ad impensierire la formazione granata che ha invece giocato la partita della vita non sbagliando quasi nulla.

La ragnatela acese ha imbrigliato la fantasia rosanero, soprattutto dopo il forfait di Santana, out dopo venti minuti. Il Savoia vince in extremis, e ora il distacco dai rosanero è di "soli" cinque punti.

Al 3’Acireale protesta per un fallo in area di rigore rosanero, l’arbitro sorvola e non fischia il penalty per la squadra acese. Al 12’ primo squillo dei rosanero, Langella ci prova dalla distanza ma alza troppo la mira e palla che finisce oltre la traversa Al 20’ si fa male Santana, esce in barella tra gli applausi. Al suo posto Ricciardo che va a fare il punto di riferimento per l’attacco.

Non c’è tanta logica nel centrocampo rosanero, Martin non riesce ad inventare e Felici spesso sbatte contro il muro acese.

33’ gol dell’Acireale, azione fluida della squadra acese che passa in vantaggio grazie a De Felice che mette in porta da due passi con Pelagotti che non riesce ad arrivare. 40’ occasionissima Palermo, Vaccaro per Felici che entra in area e conclude, palla di pochissimo a lato, rosanero ad un passo dal pari. 47’ Acireale ancora pericoloso, grande botta ancora di De Felici e questa volta Pelagotti si oppone e devia.

Ripresa, 48’ il Palermo ad un passo dal pareggio, Ricciardo va vicino al gol, il portiere dell’Acireale salva sulla linea e poi l’arbitro ferma il gioco per un fallo in attacco. Clamoroso al 50’ quando l’Acireale raddoppia: grande cross in mezzo per Savanarola che approfitta della dormita della difesa rosanero e di testa batte Pelagotti, 0-2. Dentro Kraja e Ficarrotta. Il Palermo però non molla e trova la rete della speranza: appena entrato Kraja riesce subito a segnare su assist di Felici, un gol di pregevole fattura per il 73 rosanero. Dentro anche Lucera al posto di Vaccaro. 76’ Palermo vicino al pari.

La difesa dell’Acireale buca l’intervento sulla sinistra e Accardi mette in mezzo il cross basso. Flipper in area piccola, ma il pallone finisce in angolo. Rosanero che restano in dieci, doppio giallo per Lancini e dopo un minuto arriva il terzo gol acese con Rizzo. Finisce così, il Palermo torna sulla terra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 5 Ambro, 6 Martinelli, 8 Martin, 11 Santana (cap.), 19 Lancini, 23 Doda, 27 Vaccaro, 33 Langella, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 9 Ricciardo, 14 Ficarrotta, 21 Lucera, 24 Crivello, 26 Mauri, 54 Peretti, 73 Kraja.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

ACIREALE: 1 Pitarresi, 2 Cannino, 3 Silvestri, 4 Ba, 5 Sicignano, 6 Orlando, 7 Savanarola (cap.), 8 Mauceri, 9 Arena, 10 Rizzo, 11 De Felice.

A disposizione: 12 Rao, 13 Barbagallo, 14 Piazza, 15 Fazio, 16 Quattara, 17 Raucci, 18 Nania, 19 Barcio, 20 Mansueto.

Allenatore: Giuseppe Pagana.

ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena).

ASSISTENTI: Paolo Tricarico (Udine) - Davide Santarossa (Pordenone).

