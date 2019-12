Tegola per il Palermo, capitan Santana si rompe il tendine d'Achille: almeno 4 mesi di stop

Oltre il danno c’è anche la beffa per il Palermo. Il capitano rosanero Mario Alberto Santana ha riportato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille destro. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni ad ulteriori indagini strumentali.

L’episodio è accaduto al 18′ del match di oggi, Santana all’interno dell’area di rigore avversaria fa un movimento strano che gli provoca un forte dolore alla caviglia. Esce in lacrime e in barella. Per lui si prevedono almeno 4 mesi di stop.

© Riproduzione riservata