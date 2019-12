Palermo, Pergolizzi: "L'Acireale ha meritato la vittoria, noi non eravamo i soliti"

Vittoria meritata da parte dell’Acireale, Rosario Pergolizzi ammette la superiorità odierna da parte della squadra acese. “L’Acireale ha giocato bene ma noi non eravamo i soliti – afferma – . Gli avversari hanno meritato la vittoria, questo non toglie quello che di buono abbiamo fatto fino a oggi. Le sconfitte con Savoia e Acireale pesano come risultato e punteggio, tre gol in casa fanno girare le scatole. Oggi abbiamo giocato al di sotto delle nostre aspettative. Farei le stesse scelte – continua – non volevo cambiare nulla a parte Langella, avevo visto Kraja in difficoltà. Oggi non l’abbiamo persa per il modulo, abbiamo giocato meno da squadra. Infortunio Santana? Vediamo per il mercato, sono dispiaciuto per il ragazzo”.

