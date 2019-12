Palermo in vantaggio a Giugliano, la sblocca Felici: 0-1, la diretta

37': PALERMO IN VANTAGGIO! Uscita a vuoto di Mola su Santana, Felici recupera il pallone e da posizione centrale realizza la seconda rete consecutiva nelle ultime due gare.

34': Debole diagonale di Felici dalla destra, palla a lato.

29': Nuova iniziativa di Orefice che entra in area e manda di poco a lato. Palermo ancora in sofferenza.

26': Tiro fulmineo di De Vena che per poco non sorprende Pelagotti, palla in angolo.

25': Ammonizione per Liccardo.

22': Palermo vicinissimo al vantaggio con una doppia conclusione di Felici da posizione ravvicinata. Determinanti gli interventi di Mola.

19': Forcing offensivo del Giugliano, Palermo troppo schiacciato in difesa. Liccardo pericoloso su punizione con Pelagotti abile a mettere in angolo.

17': Ammonizione per Martin.

13': Primo tentativo dei padroni di casa che impegnano Pelagotti con una conclusione dalla distanza di Orefice.

6': Match bloccato. Il Giugliano punta forte sull'intensità per sorprendere il Palermo, ma i rosanero contengono senza difficoltà.

3': Pasticcio difensivo per il Giugliano e il Palermo guadagna il primo calcio d'angolo. Sugli sviluppi Kraja colpisce di testa e sfiora il gol.

1': FISCHIO D'INIZIO ALLO STADIO VALLEFUOCO.

Queste le formazioni ufficiali della gara Giugliano-Palermo, valevole per la 14a giornata del Campionato di Serie D - Girone I, in programma alle ore 14.30.

GIUGLIANO: 1 Mola, 2 Micillo, 3 Mennella, 4 Ruggiero, 5 Impagliazzo, 6 Di Girolamo, 7 Orefice, 8 Liccardo, 9 De Vena,10 Alvino,11 Caso Naturale.

A disposizione: 12 Simoncelli, 13 D'Ausilio, 14 Riccardis, 15 Carbonaro, 16 Colombatti, 17 Bacio Terracino, 18 D'Alessandro, 19 Nebula, 20 Manzo.

Allenatore: Massimo Agovino.

PALERMO: 1 Pelagotti, 4 Accardi, 5 Ambro, 6 Martinelli, 8 Martin, 11 Santana (cap.), 19 Lancini, 23 Doda, 27 Vaccaro, 73 Kraja, 75 Felici.

A disposizione: 22 Fallani, 3 Bechini, 9 Ricciardo, 15 Marong, 17 Ferrante, 21 Lucera, 26 Mauri, 33 Langella, 54 Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

