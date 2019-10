Palermo si gode Lancini, il difensore-bomber rinato in rosanero

Il Palermo colpisce da lontano. Dalla difesa per la precisione. Il nuovo asso nella manica rosanero si chiama Edoardo Lancini, di professione difensore centrale che da qualche tempo ha scoperto un inaspettato feeling con il gol. Le marcature sono già due, ma il bottino poteva essere ancora più ricco se le occasioni con Marsala e Licata fossero state capitalizzate.

La "svirgolata" di Nola - come ricorda Benedetto Giardina oggi sul Giornale di Sicilia - è valsa al Palermo la nona vittoria consecutiva in campionato. Ma Lancini non solo si è scoperto goleador, ma anche "insostituibile" nelle gerarchie del tecnico palermitano che lo ha schierato da titolare anche quando non è parso al top della condizione.

I calci piazzati, ovviamente, sono il suo pezzo forte. Eppure prima di approdare a Palermo, non aveva mai segnato più di un gol a stagione. Anzi, non aveva mai segnato più di un gol con la stessa squadra.

