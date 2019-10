Palermo da record anche in Europa

I nove successi consecutivi fanno stabilire alla squadra di Pergolizzi un nuovo primato: è tra le migliori nel continente. Non prendendo in esame i principali campionati, ma tutte le serie di tutte le nazioni. Un elenco ristretto, quello di squadre a punteggio pieno

Nella stagione 2019/20, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, esaminando tutte le serie si tutte le nazioni, i rosanero sono tra le 7 squadre che ancora non sono state sconfitte in Europa, a prescindere dalla categoria. Meglio ha fatto solamente l'Alcoyano, capolista del gruppo 6 in Tercera Divsion, l'equivalente della Serie D italiana, con dieci successi nelle prime dieci giornate di campionato. Insieme al Palermo, alle spalle dell'Alcoyano, ci sono i francesi del Sedan.

Nella seconda divisione greca, Smirne, Karaisakis e Platanias hanno vinto le prime due giornate di campionato mentre in quarta divisione l'Irodotos, ne ha vinte cinque consecutive. Infine, nella seconda divisione del campionato di Malta, il Lija Athletic ha ottenuto sei successi in altrettante partite disputate.

