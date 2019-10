Palermo sogna, con il Licata verso il record stagionale di presenze al Barbera

Il Palermo si gode il suo magic moment e adesso vuole proseguire sulla strada tracciata, provando ad allontanarsi il più possibile dalle inseguitrici. Domenica altra sfida da vincere, quella casalinga contro il Licata. Sfida che per l’occasione potrebbe far registrare un altro record, quello di presenze al Barbera.

La prevendita sta andando bene, da Licata inoltre sono attesi circa 500 tifosi, insomma si andrà verso i 20 mila spettatori, ovvero record stagionale di spettatori. Un mosaico, quello rosanero, che settimana dopo settimana si compone di tessere importanti. Squadra, gioco, tifosi: tutte componenti che finora stanno mettendo le ali al Palermo di Pergolizzi.

Nel nuovo derby siciliano contro il Licata, Pergolizzi potrebbe anche variare qualcosa in formazione; già oggi pomeriggio, in occasione del test amichevole contro il Don Carlo Misilmeri, il tecnico dovrebbe iniziare a provare l’undici che domenica proverà a centrare l’ottava vittoria consecutiva. Si giocherà alle 15 al “Pasqualino” di Carini, altra occasione per molti tifosi di vedere all’opera i rosanero che anche in queste amichevoli riescono ad attirare un buon numero di tifosi.

Domenica sfide casalinghe anche per le dirette concorrenti – parziali – del Palermo: l’Acireale giocherà in casa contro il Marina di Ragusa mentre il Troina tra le mura amiche sfiderà il Marsala.

