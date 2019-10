Il Palermo vola verso il record, nel mirino le 8 "gioie" del Savoia

Il Palermo targato Pergolizzi non si ferma più. E adesso, dopo le sette vittorie di fila in avvio di stagione e il primato in classifica con 6 lunghezze di distacco dalle inseguitrici, i rosanero puntano a scrivere una pagina di storia del Girone I della Serie D. In caso di successo contro il Licata - ricorda Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - il Palermo eguaglierebbe il record di 8 vittorie consecutive nelle prime 8 giornate fatto registrare dal Savoia nella stagione 2013/2015.

Con 9 successi, però, i rosanero non diventerebbero detentori di un record assoluto per la Serie D. Il Pordenone, nel campionato 2013/14, arrivò infatti a 10 vittorie in dieci giornate, mentre il Lecco nella stagione 1989/90 collezionò 11 successi di fila. Lo scettro lo detengono i veneti del Thiene Valdagno che nel 1993/94 misero in fila 13 vittorie consecutive.

E un vantaggio di 6 punti alla settima giornata, in Serie D, non lo si vedeva da quel Savoia del 2013/14. Lo stesso Bari dello scorso anno, a questo punto della stagione, aveva tre punti di vantaggio sulla seconda, mentre il Parma del 2014/15 solo uno. E il Palermo adesso sogna l'impresa.

