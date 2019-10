Il Palermo fa 5 su 5: meglio del Parma e del Bari

Il Palermo colleziona vittorie e ha già stabilito i primi record; ha già fatto meglio del Parma che tornò in Serie C senza mai perdere e del Bari, che si fermarono a quattro, pareggiando alla quinta giornata.

I rosanero, adesso, hanno nel mirino altre squadre: sono otto le vittorie consecutive raggiunte dal Savoia nella stagione 2013/14, così come dal Padova nella stagione 2014/15 e dalla Pergolettese nel 2016/17.

Il primo Venezia di Tacopina, come ricorda Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, nella stagione 2015/16 iniziò in D con sette vittorie di fila, le stesse del Potenza nel 2017/18, con la promozione raggiunta da entrambe chiudendo al primo posto in classifica. Hanno invece iniziato la stagione con sei vittorie consecutive l'Sff Atletico di Fiumicino nel 2017/18, il Belluno nel 2014/15 e, nella stessa stagione, il Gallipoli, che terminò addirittura nono.

