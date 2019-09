Palermo, la carica dei giocatori: in campo anche nel giorno libero

Era un allenamento facoltativo quello programmato oggi per i rosanero a Carini. Il lunedì dopo la partita di solito i giocatori possono usufruire di una giornata di riposo.

Invece tutti e ventisette i giocatori della rosa a disposizione dell'allenatore rosanero Rosario Pergolizzi si sono presentati al "Pasqualino Stadium" per una seduta defaticante. Un buon segno per il tecnico che ha avuto la prova, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell'attaccamento dei suoi giocatori al lavoro e ai colori rosanero.

Intanto è scattata la prevendita dei biglietti per Palermo-Cittanovese, partita in programma domenica alle 15 al "Barbera". I tagliandi saranno disponibili sul circuito vivaticket e sul sito vivaticket.it. Da giovedì alle 15 anche al botteghino sud dello stadio.

I prezzi vanno da 5 euro per le curve a 70 euro per la tribuna sostenitori. Riduzioni per gli under 18 con prezzi da 2 euro per le curve a 30 euro per la tribuna sostenitori. (ANSA)

