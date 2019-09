Palermo, battuto il record di abbonamenti per la serie D: 10.446 i fedelissimi

E record fu. Il Palermo entra nella storia della serie D per il numero di abbonati. Il club rosanero ha infatti ufficialmente superato il record di abbonati per la Serie D che apparteneva al Parma con 10.089 tessere. Da poco e’ ufficiale che per questa stagione il Palermo avrà al suo fianco 10.446 abbonati.

Un’esplosione di entusiasmo e anche di “orgoglio” rosanero per il nuovo corso firmato Mirri-Di Piazza. La prima parte della campagna abbonamenti si era conclusa con 9.114 tessere, poi la riapertura con l’iniziativa “Porta un’aquila” ha quindi sortito l’effetto sperato, permettendo al Palermo di registrare il record.

Il Palermo ha annunciato il traguardo con un annuncio sui social: “Signore e signori, salutiamo il nuovo record italiano di abbonati in serie D. Palermo e il Palermo scrivono la storia: 10446 aquile. Tutti in piedi. Abbiamo la tifoseria più bella del mondo”.

