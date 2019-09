È un Palermo da record, Mirri: "I tifosi e la città lo meritavano"

"Sono convinto che si è raggiunto un obiettivo che i tifosi e la città meritavano". Il patron rosanero Dario Mirri è raggiante per il record di abbonamenti in Serie D ottenuto dal club rosanero. Una testimonianza concreta della passione e della voglia di riscatto di una piazza che da troppo tempo aveva smesso di sognare e che adesso vuole giocare un ruolo da protagonista: "La forza di una società è rappresentata dai tifosi - dichiara Mirri - Il Palermo oggi ha maggiori potenzialità di sviluppo soltanto grazie ai tifosi".

L'esempio su scala nazionale è quello della Juventus, club modello per il presidente Mirri: "Non me ne vogliano le società che hanno meno seguito e che hanno meno opportunità di crescita rispetto a noi. L'elemento concreto, al di là dei record, sono i tifosi che danno forza alla propria squadra. Guardiamo alla Juventus che è il club con più sostenitori in Italia: loro sono un esempio. Se i tifosi del Palermo cresceranno, il club potrà crescere anche sul piano dei risultati sportivi".

Eppure c'è chi come il presidente Arena dell'Fc Messina non crede che il Palermo sia una squadra 'diversa': "Hanno ragione gli amici messinesi, è come dicono loro. Noi abbiamo perso contro il Biancavilla - ricorda Mirri - Siamo una società di Serie D: possiamo vincere e perdere con tutte così come il Messina. Da questo punto di vista sono d'accordo con gli amici messinesi che pensano di battere il Palermo. Anche noi, ovviamente, pensiamo di battere il Messina (ride, ndr)."

Insomma, non è ancora il momento delle rivalità: "Non si può non avere rispetto degli avversari e quanto successo a Locri lo dimostra. Loro potevano fare un gol, l'ho già detto. Ogni vittoria portata a casa è un grandissimo risultato ed è vero che non siamo favoriti perché ci chiamiamo Palermo. Partita dopo partita, se manterremo unione, umiltà e condivisione, allora davvero diventeremo imbattibili".

E domenica arriva il Marina di Ragusa: "Mi aspetto di vincere. Certo, più spettatori saremo e più possibilità di vincere avremo. Il Marina di Ragusa sarà carichissimo come lo era il San Tommaso. Ecco quindi che entra in gioco la responsabilità diretta dei tifosi: più siamo e più abbiamo chances di vincere le partite. Soprattutto quelle in casa".

