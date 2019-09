Eleven Sports si scusa con i tifosi del Palermo: "Al lavoro per migliorare"

I tifosi del Palermo possono stare tranquilli: la qualità della visione delle partite su Eleven Sports è destinata ad aumentare. Lo assicura la stessa piattaforma streaming che nelle scorse ore è stata presa d'assalto dai tifosi rosanero che avevano lamentato problemi nella visualizzazione del match di Locri contro il Roccella Jonica.

"Per il secondo weekend consecutivo Eleven Sports ha registrato numeri record con le partite di Serie D di Palermo e Foggia. Un trend in continua crescita che avvicina i live di Serie D ai numeri dei top match di Serie C, altra prestigiosa esclusiva della piattaforma OTT - dichiara Eleven Sports - Nonostante la giornata complessivamente positiva, Eleven Sports è consapevole di alcune difficoltà nella visione delle partite Roccella-Palermo e Nocerina-Foggia, riscontrate da una minima parte delle migliaia di utenti che si sono collegate nella giornata di domenica. L’ingresso di Palermo e Foggia nel bouquet di Eleven Sports è motivo di grande orgoglio e ha richiesto un importante intervento di implementazione della piattaforma tecnologica, in tempi molto ristretti. Tutte le esigenze tecniche tuttavia sono state prontamente risolte e infatti già dal secondo tempo delle scorse partite il servizio è stato ripristinato correttamente".

"Il lavoro di Eleven Sports è costante finalizzato a migliorare sempre di più la qualità dello streaming. Siamo sicuri che già adesso e dalle prossime partite, in programma domenica 22 settembre, Palermo-Ragusa e Foggia-Gravina, saremo in grado di assicurare un servizio all’altezza delle aspettative dei nostri utenti, che sono il nostro unico punto di riferimento per una relazione virtuosa e che ringraziamo per la comprensione nel caso si verifichino piccoli incidenti di percorso come quello di ieri".

"Proprio per questo forte legame con i nostri utenti ci siamo mossi prontamente e in queste ore stiamo contattando coloro che hanno riscontrato il problema di visione per verificare la soluzione migliore e cercare di rendere soddisfatto chi ha usufruito solo in parte della visione delle partite", conclude la nota.

