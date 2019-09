Eleven Sports, un’impresa seguire il Palermo: il gol di Doda visto da pochi

Il Palermo in tv. Forse. Vedere la partita su Eleven Sports ieri è stata un’impresa per mezza città. Una buona parte di tifosi ha dovuto rinunciare a seguire il primo tempo della sfida col Roccella, rinunciando anche al gol di Doda.

In molti, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, hanno preso d'assalto le pagine Facebook sia di Eleven Sports che del Palermo, col club che ha dovuto comunicare ai propri followers di essersi attivato per chiedere lumi all'emittente.

«Abbiamo già provveduto a segnalare i problemi», è una risposta pubblicata sul post relativo alla rete del vantaggio di Doda, vista in diretta solo da pochissimi spettatori.

