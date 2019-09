Cinquecento tifosi pronti a seguire il Palermo contro il Roccella: torna Ricciardo

Non è un esodo ma un buon numero di tifosi sarà domani a Locri per il match tra Roccella e Palermo. Chi in auto, chi in pullman, in circa 500 supporteranno il Palermo sognando la terza vittoria consecutiva che permetterebbe anche di cancellare la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia.

Il Palermo ritrova Ricciardo, giocatore al momento imprescindibile per lo scacchiere tattico di Pergolizzi. Non ci sarà invece Rizzo Pinna che non è stato nemmeno convocato. Possibile chance dal primo minuto per Ficarrotta che ben ha figurato nel match di Coppa Italia contro il Biancavilla e poi probabilmente a completare il tridente offensivo ci sarà Felici. Panchina per Santana.

In difesa Doda e Vaccaro agiranno sulle corsie esterne, mentre al centro della retroguardia spazio alla coppia formata da Crivello e Lancini. Dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina il palermitano Accardi. A centrocampo molta qualità con Martin che torna a sedersi in cabina di regia e sarà affiancato da Kraja e Martinelli.

Probabili formazioni

ROCCELLA (4-4-2): Scuffia; Faiello, Cavallaro, Liviera, Mbaye; La Gamba, Leonardi, Osei, Santaguida; Leveque, Sangare.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Ricciardo, Felici.

