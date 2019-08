Marsala-Palermo, ok all'ampliamento del settore ospiti dello stadio

Ok da parte della commissione prefettizia di vigilanza sui pubblici spettacoli sull’apertura della curva dello stadio Lombardo Angotta di Marsala in occasione del match di domenica contro il Palermo.

Lo stadio potrà contare su una capienza maggiorata e potrà accogliere anche più tifosi in arrivo da Palermo per la prima di campionato di serie D. In questo modo i palermitani in trasferta non si fermeranno soltanto a circa 800 ma potrebbero essere molti di più, ovvero 2733 in totale.

Un vero e proprio esodo per Marsala. Domani quindi riprenderà la vendita dei tagliandi. Intanto le condizioni del terreno di gioco sono nettamente migliorate ed è stato scongiurato così il rischio rinvio.

