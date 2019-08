Le partite del Palermo su Eleven Sport, si aspetta la contromossa di Sky

Una buona notizia per i tifosi del Palermo che con ogni probabilità potranno guardare tutte le partite della squadra rosanero in diretta. L’accordo per i diritti tv è ormai ad un passo e sarebbe Eleven Sport l’emittente scelta per trasmettere gli incontri del Palermo. La piattaforma inglese che trasmette anche tutte le partite di serie C parrebbe ormai essere ad un passo dall’accordo con il club siciliano a discapito di Sky.

Ma nelle ultime ore – secondo le ultime indiscrezioni – ci sarebbe stata un’altra mossa di Sky che vorrebbe provare a controsorpassare Eleven Sport anche se i giochi sembrano ormai fatti. L’ufficialità dell’accordo potrebbe arrivare oggi e quindi quasi in tempo per muovere la macchina organizzativa in vista del match di Marsala di domenica. Gianluca Paparesta che sta trattando per il Palermo ha comunque dato priorità a Eleven Sport per una mera questione economica, considerato che l’offerta di Sky non ha mai convinto il club rosanero.

Per i tifosi del Palermo si tratterà di una realtà nuova, visto che i tifosi rosanero che vorranno abbonarsi dovranno comunque seguire le partite principalmente su smartphone, tablet e in televisione tramite Android TV, Google Chromecast e Amazon Fire TV.

