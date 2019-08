Palermo, Crivello è tutto tuo: il difensore ha firmato

Roberto Crivello è rosanero. Il neo calciatore del Palermo ha firmato ha firmato nel pomeriggio il contratto con la società rosanero e già da domani sarà a disposizione di Pergolizzi per la ripresa degli allenamenti. Un innesto di esperienza e qualità per il Palermo che con Crivello avrà un valore in più soprattutto in difesa.

Crivello pur di vestire la maglia della squadra della sua città, essendo palermitano, ha rescisso il contratto con lo Spezia e si è immediatamente messo a disposizione del Palermo per firmare il contratto. Crivello ha raggiunto il salto di qualità con la maglia del Frosinone, collezionando due promozioni, anche quella abbastanza discussa a scapito del Palermo due anni fa.

Crivello è rosanero, un colpo decisamente importante per Sagramola e Castagnini che hanno alzato di molto il livello tecnico della squadra.