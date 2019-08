Il Palermo riparte dal... Cus: primo allenamento per Crivello

Il Palermo ha riacceso immediatamente i motori dopo aver terminato il ritiro di Petralia Sottana. I rosanero questa mattina hanno ripreso la preparazione al Cus. Un allenamento intenso con partitella (come si vede dalle immagini) per scaldare i muscoli in vista dell’esordio in campionato del primo settembre a Marsala.

Primo allenamento anche per il neo arrivato Roberto Crivello, valore aggiunto per la difesa di Pergolizzi. Il terzino palermitano, pur di indossare la maglia rosanero, ha rescisso il contratto con lo Spezia e ha quindi accettato l’offerta del Palermo. Crivello potrà giocare anche da centrale e sarà probabilmente uno dei leader della squadra di Pergolizzi.

Partitella al Cus con questi schieramenti:

Arancioni (4-3-1-2): Fallani; Doda, Dellafiore, Crivello, Bechini; Corsino, Martin, Martinelli; Rizzo Pinna; Ricciardo, Felici.

Bianchi (4-3-3): Pelagotti; Marong, Accardi, Lancini, Peretti; Kraja, Mauri, Langella; Ferrante, Santana, Lucera.