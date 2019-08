Di Piazza dall'America: "Un sogno essere presidente del Palermo"

Passi in avanti per il nuovo Palermo che oggi pomeriggio disputerà la prima amichevole a Petralia Sottana contro la Supergiovane Castelbuono. Un test che roderà ulteriormente il motore della squadra di Pergolizzi che questa mattina ha sostenuto la rifinitura. Previsti almeno duecento spettatori, in tanti stanno raggiungendo il comune madonita in pullman direttamente da Palermo.

4-3-1-2 e primi esperimenti in campo per il Palermo che ha poco tempo a disposizione prima dell’esordio in campionato in programma l’1 settembre a Marsala.

Intanto torna a parlare il vicepresidente Tony Di Piazza, tornato al momento in America dopo la parentesi rosanero dei giorni scorsi: “Credo sia il sogno di tutti i tifosi diventare un giorno presidente di una società di calcio come il Palermo ed è anche un modo per dare lustro a tutti i siciliani che hanno lasciato l’Italia”.

Di Piazza, amante della musica e organizzatore di un festival di musica italiana negli Usa, si è anche sbilanciato su una possibile scommessa in caso di promozione del Palermo: “Facciamo così: in caso di promozione lo farò, canterò sul palco”.

