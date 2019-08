Palermo, oggi prima amichevole contro il Castelbuono

Primo test per il Palermo che oggi, alle 17.30, sul campo di Petralia Sottana, giocherà l'amichevole pre-campionato. I rosanero affronteranno la Supergiovane Castelbuono, squadra ripescata in Promozione.

Fuori Marong, alle prese con problemi muscolari e Ambro e Lucera, sempre per problemi fisici. Nel 4-3-2-1 Pergolizzi dovrebbe schierare in porta Fallani; in difesa, Doda, Accardi, Lancini e Vaccaro; Martin davanti alla difesa accanto a Martinelli e Langella. Rizzo Pinna, Santana e Ricciardo in avanti.

La seconda amichevole che il Palermo disputerà nel pre-campionato sarà giovedì prossimo, sempre a Petralia Sottana alle 17.30, contro il Lascari.

