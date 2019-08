Palermo calcio, parla Sagramola: "Mercato aperto, manca qualcosa"

Rinaldo Sagramola sa bene che servono ancora innesti per migliorare e aumentare il coefficiente di qualità del nuovo Palermo.

L’ad rosanero parla dal ritiro di Petralia e lascia intendere che il mercato resterà aperto ancora per un po’: “Un paio di giocatori servono per colmare delle lacune - dice Sagramola - sappiamo quello che manca. Qualcosa faremo in attacco, stiamo valutando attentamente. Arriveranno un under e un over. Lafferty? Ci sono tanti giocatori che hanno dato disponibilità, ma bisogna tenere conto di una serie di cose quando fai questi campionati. Questo è un gruppo in via di formazione. Inserire giocatori con una personalità esagerata potrebbe essere qualcosa di non positivo per il gruppo. A priori non si scarta nulla”.

Il Palermo e’ al suo quarto giorno di ritiro, troppo poco tempo per dare già una prima valutazione dell’organico: “È ancora presto per giudicare la squadra – afferma – anche se di tempo ne abbiamo poco. Aspettiamo le amichevoli per definire l’organico, che abbiamo assemblato dal nulla. Penso sia giusto dare la possibilità all’allenatore di dare un giudizio completo. Sul piano del comportamento sono ragazzi inappuntabili. La qualità non manca, l’allenatore conferma”.

I tifosi del Palermo hanno accolto con grande entusiasmo l’avvento di Mirri e Di Piazza: “Non mi aspettavo questa risposta dalla città - dichiara l’ad rosanero - il presidente invece ci sperava. Sono contento per lui, Palermo veniva da anni difficili. C’è una ritrovata autenticità nei rapporti”.

© Riproduzione riservata