Un nuovo inizio a tinte rosa per Alessandro Martinelli. Il centrocampista ex Brescia racconta in conferenza i motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte del club rosanero: "Conosco Palermo e conosco il suo stadio, il Renzo Barbera. È bellissimo. Ripartire dal basso è una bella sfida, ma ho deciso di rischiare. Per vestire questa maglia ho rifiutato diverse offerte".

© Riproduzione riservata