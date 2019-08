Il presidente Mirri primo abbonato del Palermo, a Salvo Ficarra la seconda tessera

Dario Mirri primo abbonato del Palermo per il prossimo campionato di serie D. E’ iniziata oggi la prima fase della campagna abbonamenti del Palermo: questa mattina al mercato San Lorenzo la fase di rinnovo per tutti i settori (tranne la Curva Sud Superiore e la Gradinata Superiore) che durerà sino al 17 agosto.

In circa 200 persone si sono recate al San Lorenzo mercato per confermare il proprio posto in vista del campionato di D. E il primo abbonato è stato proprio il presidente Dario Mirri che ha confermato il suo posto in Gradinata Inferiore. A seguirlo il comico palermitano, Salvo Ficarra, abbonatosi nella Tribuna Sostenitori. Dal 21 agosto, sarà possibile la vendita libera degli abbonamenti.

Un numero già importante considerato che il Palermo giocherà in D. Si prevedono quindi numeri abbastanza alti per una campagna abbonamenti che è quasi un atto di fede verso i colori rosanero.

© Riproduzione riservata