Pergolizzi crea il nuovo Palermo: 4-3-1-2 con Santana e Ricciardo superstar

Quarto giorno di ritiro per il Palermo in quel di Petralia Sottana. Anche nella giornata di Ferragosto per i rosanero doppia seduta di allenamento. Programma leggero per i rosanero, che hanno svolto esercizi con la palla, esercitazioni a gruppi e lavoro su scarichi e triangolazioni, con tanto di test di matematica applicati alle esercitazioni.

Rosario Pergolizzi sta già delineando il nuovo Palermo, con il 4-3-1-2 modulo fisso e la coppia d’attacco che sarà formata da Santana e Ricciardo, mix di fantasia ed esperienza per scardinare le retroguardie avversarie. Sulla trequarti dovrebbe agire Rizzo Pinna. Ma Sagramola e Castagnini devono ancora puntellare la rosa e non sono escluse variazioni nei prossimi giorni.

Per la difesa piace Fricano, difensore centrale che si è svincolato dal Siracusa. Per l’attacco invece si cerca un giocatore di esperienza che possa rappresentare un’alternativa a Santana e Ricciardo.

