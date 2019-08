Ecco il calendario della Serie D, Palermo all'esordio a Marsala

Sarà il campo del Marsala la prima tappa del Palermo nel campionato di serie D. I rosanero, come richiesto dal club, giocheranno la prima in trasferta, l'esordio sarà dunque un derby. Il match è in programma l’1 settembre.

Nella seconda giornata, invece, la prima squadra che giocherà al “Barbera” contro il Palermo sarà il San Tommaso, compagine di un quartiere d’Avellino. La terza giornata sarà invece in Calabria, sul campo del Roccella. Alla quarta giornata invece la squadra di Pergolizzi giocherà contro il Marina di Ragusa.

Il secondo derby siciliano sarà quello della quinta contro il F.C. Messina. Questo il resto del calendario che interessa il Palermo:

Sesta: Palermo – Cittanovese

Settima: Biancavilla – Palermo

Ottava: Palermo – Licata

Nona: Nola – Palermo

Decima: Palermo – Corigliano Calabro

Undicesima: Palermo – Savoia

Dodicesima: Palmese – Palermo

Tredicesima: Palermo – A.C.R. Messina

Quattordicesima: Giugliano – Palermo

Quindicesima: Palermo – Acireale

Sedicesima: Castrovillari – Palermo

Diciassettesima: Palermo – Troina

