Doppio colpo del Palermo, in ritiro a Petralia arrivano Juan Mauri e Ferrante

Il Palermo piazza due nuovi colpi di mercato. Juan Mauri e Andrea Ferrante, entrambi svincolati, hanno infatti raggiunto questo pomeriggio il ritiro di Petralia Sottana.

Juan Mauri, classe '88, è un centrocampista offensivo molto duttile con un trascorso al Milan (dove però non ha mai esordito in partite ufficiali). È fratello di Josè che invece in rossonero è riuscito a raccogliere 11 presenze. Juan Mauri ha giocato nell'Akragas (19 presenze e 0 gol) e nella Lucchese, club con il quale ha disputato 28 partite.

Anche Andrea Ferrante, classe '01, si presenta come giocatore offensivo, ma a differenza di Mauri ha caratteristiche più di spinta che di costruzione del gioco. Nei prossimi giorni mister Pergolizzi valuterà se inserirlo o meno in organico in vista dei primi impegni ufficiali.

