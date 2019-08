Palermo calcio, al via la campagna abbonamenti

Partirà il 14 agosto la campagna abbonamenti del Palermo per il prossimo campionato di serie D, verosimilmente nel girone I. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso le postazioni del club rosanero a Sanlorenzo Mercato (Via San Lorenzo 288) fino al venerdì antecedente la prima gara casalinga di campionato. Online, invece, la vendita è attiva dal 21 agosto fino al martedì antecedente la prima gara casalinga di campionato.

È possibile abbonarsi a tutti i settori dello stadio “Renzo Barbera” ad esclusione di Gradinata Superiore e Curva Sud Superiore.

La Campagna Abbonamenti è suddivisa in tre fasi:

- dal 14 al 17 agosto PRELAZIONE sul posto della stagione 2018-2019 per gli abbonati di Curva Nord (Superiore ed Inferiore), Tribuna Coperta (Superiore ed Inferiore), Gradinata Inferiore e Curva Sud Inferiore;

È necessario presentare il relativo segnaposto

- 19 e 20 agosto PRELAZIONE E CAMBIO POSTO per gli abbonati 2018-2019 di Gradinata Superiore e Curva Sud Superiore;

È necessario presentare il relativo segnaposto

- dal 21 agosto VENDITA LIBERA.

Prezzi abbastanza moderati.

Curve a 70 euro, 50 le donne e 17 euro gli under 18

Gradinata: 140 euro gli uomini 100 € le donne 34 € gli under

Tribuna: da 210 la laterale a 280 la centrale. Sconti per donne e under

BIGLIETTI SINGOLI

Le curve a 5 euro, le gradinate a 10

