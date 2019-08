Palermo: arrivano gli under Ambro e Mendola, si allontana Bolzoni

Per il Palermo e’ stata un’altra giornata intensa e ricca di trattative. In mattinata e’ arrivata la firma di due under: Ambro e Mendola.

Entrambi faranno comodo a Pergolizzi che ha quindi già giocatori importanti e che hanno a cuore i colori rosanero, venendo dalla Primavera. Palermo che sta per chiudere anche per un altro under, manca solo la firma. Si tratta di Mattia Fallani, portiere classe 2001 di proprietà della Spal.

Nella scorsa stagione Fallani ha giocato 15 partite nella Primavera, tenendo la porta inviolata per sette volte e subendo 15 gol. Non sarà lui il portiere titolare ma al momento si è interrotta la trattativa per arrivare a Casadei. Sogno impossibile ingaggiare Stefano Sorrentino. Si cerca quindi il titolare della porta rosanero. Si allontana anche Bolzoni, al momento il centrocampista ha smentito un possibile arrivo al Palermo. Sfuma Tripoli che va al Savona.

