Altri due under al Palermo: Rizzo Pinna e Vaccaro, il sogno è Sansone

Sfumato Agnelli che ha preferito declinare l’offerta del Palermo per motivi familiari, Sagramola e Castagnini vanno avanti e piazzano altri due colpi. Si tratta di due under, dall’Atalanta arriva il centrocampista classe 2000, Andrea Rizzo Pinna; quasi fatta anche per Francesco Vaccaro, terzino sinistro classe 1999 che nella passata stagione ha raccolto 31 presenze con la squadra pugliese del Team Altamura in Serie D.

Due giocatori che hanno già esperienza e che quindi saranno fondamentali per Rosario Pergolizzi. Ma adesso il Palermo vuole piazzare un colpo pesante, un acquisto che possa già spostare gli equilibri: si tratta di Gianluca Sansone, ex Novara e Sampdoria, al momento svincolato.

Nelle prossime ore ci sarà un affondo decisivo da parte della dirigenza rosanero. In alternativa si valuta sempre Caracciolo che però manifesta un po’ di scetticismo. Prossime ore decisive anche per risolvere la situazione di Andrea Accardi, rimasto in stand-by dopo l’incontro con la dirigenza rosanero alla Damir di qualche giorno fa.

