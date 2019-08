Palermo ufficialmente iscritto in Serie D: Pergolizzi allenatore, domani l'annuncio

Il Palermo è ufficialmente iscritto al prossimo campionato di serie D. La Covisod ha esaminato la richiesta del Palermo e ovviamente non ha riscontrato alcun problema. Primo scoglio quindi saltato, domani allo stadio Barbera ci sarà la conferenza stampa di presentazione della nuova società, con il duo Mirri-Di Piazza in prima linea a segnare le strategie del nuovo club.

Ci sarà anche l’ad Rinaldo Sagramola e sarà annunciato il nome del nuovo allenatore, ovvero Rosario Pergolizzi. Il neo tecnico rosanero però non sarà presente al Barbera ma verrà presentato ad inizio della prossima settimana in una conferenza che sarà interamente incentrata sull’aspetto tecnico.

Il nuovo Palermo quindi inizia a muoversi. Sul mercato il primo rinforzo per Pergolizzi sarà Pietro Tripoli, 32 anni, esterno offensivo palermitano, ex delle giovanili del Palermo e attualmente svincolato. Tripoli conosce bene l’ex allenatore della Primavera rosanero avendolo avuto come tecnico anche nel 2013 ad Ascoli. Sagramola invece assemblerà la squadra grazie anche alla consulenza esterna di Castagnini che comunque non sarà inserito al momento in organico.

© Riproduzione riservata