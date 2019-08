Pergolizzi sarà l’allenatore del Palermo, manca solo l’ufficialità

Sfuma la pista del «mister X», ormai è Rosario Pergolizzi l’unico nome per la panchina rosanero e salvo sorprese sarà lui il tecnico della Serie D. Il nuovo Palermo partirà dunque dall'allenatore della Primavera campione d'Italia nel 2009. Poi, in una decina di giorni, dovrà allestire la squadra per iniziare il ritiro di Petralia Sottana.

L'ufficialità dell’ingaggio dell’allenatore potrebbe arrivare già prima del week-end. Nella sua carriera c’è una stagione in Serie D (2015/16) con la retrocessione in Eccellenza col Marsala, nella scorsa stagione, invece, ha guidato l'Under 17 dell'Empoli fino al primo turno dei play-off.

Sabato, invece, probabilmente si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà rosanero ed è atteso in Sicilia anche il co-patron Tony Di Piazza. Se non sarà ancora a disposizione il Barbera si svolgerà al San Lorenzo Mercato.

