Iscrizione del Palermo in Serie D, attesa per il parere della Covisoc

Entro la fine di questa settimana Mirri e Sagramola, con la collaborazione di Di Piazza, dovranno innanzitutto decidere il nuovo allenatore. Rosario Pergolizzi è ancora il grande favorito sotto la spinta anche di Rosario Argento che guiderà il settore giovanile del Palermo, ma nelle ultime ore ci sarebbe un nuovo profilo che la società rosanero sta esaminando e che ancora non ha fatto filtrare.

Sabato sarà il giorno della conferenza stampa di presentazione e delle prime parole “pubbliche” di Dario Mirri che probabilmente manterrà un profilo basso, senza rilasciare dichiarazioni e lasciando il timone a Rinaldo Sagramola che dovrà quindi gestire il tutto.

Mirri nel corso della conferenza stampa che potrebbe svolgersi in un posto diverso dal Barbera per via della querelle tra il Comune e Arkus, parlerà alla stampa del suo ruolo, un ruolo da presidente tifoso e soprattutto imprenditore.

Oggi intanto dovrebbe arrivare il parere della Covisoc sull’iscrizione del Palermo al prossimo campionato; la neo proprietà attende l’esito positivo per poi successivamente iniziare ad ufficializzare alcuni ruoli. Il Palermo sta pensando anche a stringere un accordo con Sky o Dazn per la trasmissione di tutto il campionato in diretta, un po’ come è successo nella passata stagione con il Bari; nonostante la categoria, dunque, i colori rosanero fanno ancora gola. Poi l'ufficialità del ritiro che verosimilmente si svolgerà dal 12 al 22 agosto a Petralia Sottana e l'inizio campagna acquisti con i primi nomi che iniziano a circolare.

