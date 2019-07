Allenatore del Palermo, adesso il favorito è Pergolizzi

Ancora dubbi su chi sarà il nuovo allenatore del Palermo. Se Giovanni Bucaro fino a ieri sembrava ad un passo, nelle ultime ore c’è stato invece un accelerata netta di Rosario Pergolizzi, ex allenatore già del Palermo e ora reale favorito per la panchina del nuovo Palermo. Rinaldo Sagramola si sta muovendo in autonomia e avrebbe già contattato Pergolizzi che ovviamente ha dato piena disponibilità.

Il tecnico palermitano che con la Primavera rosanero ha vinto uno storico scudetto, ha quindi sorpassato Bucaro e Lucarelli nelle preferenze della neo proprietà. Nulla però di ufficiale, Sagramola sta anche valutando altri profili, come quello di Di Gaetano e poi Giovanni Tedesco, quest’ultimo al momento sotto contratto con i maltesi del Gzira United.

Dopo l’iscrizione in D, il Palermo quindi inizia a muovere i primi passi; la scelta del nuovo allenatore sarà comunque ufficializzata entro un paio di giorni. Palermo che al momento potrebbe fare a meno del direttore sportivo, Sagramola potrebbe occuparsi anche della gestione tecnica e fare a meno del ds.

Si pensa anche all’allestimento della squadra, il sogno è quello di avere in rosa giocatori come Mazzotta e Accardi, ma per entrambi ci sono anche richieste da club di C e B. Per l’attacco piace il classe 1992, Stefano D’Agostino. Ultima annata al Taranto, nel girone H della Serie D, D’Agostino ha segnato 19 gol in 32 presenze. Il Palermo avrebbe già avviato i contatti con il club rossoblu e presto si potrebbe arrivare ad un accordo.

