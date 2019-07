Palermo, Arkus verso il capolinea: entro il 26 luglio la nuova società

La Federcalcio chiede il commissariamento della società e il collegio del Tribunale presieduto da Caterina Ajello si pronuncerà in merito nei prossimi giorni. Solo allora, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, si capirà se l'era Arkus giungerà definitivamente al termine con la nomina di un commissario o se si procederà per gradi.

Intanto, mentre il Comune di Palermo lavora alla pubblicazione del bando per la rinascita, arriva già una certezza: la nuova società va selezionata entro il 26 luglio, per poter rispettare i termini preposti dalla Figc.

Il sindaco Orlando, però, preferisce non «scavalcare» la Federcalcio e aspettare che arrivi da Roma un verdetto definitivo sull'esclusione del club rosanero dal campionato di Serie B.

Il bando del comune di Palermo sarà dunque presentato dopo il 12, ma di fatto è già in fase di stesura e si attende solamente la formalità della comunicazione federale per poterlo pubblicare. Tra le clausole, si cercherà di salvaguardare gli attuali dipendenti dell'U.S. Città di Palermo.

