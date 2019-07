Il Palermo ripartirà dalla D, dopo il 12 luglio il bando: la lista dei candidati

Il Palermo ripartirà dai dilettanti. Una sentenza amara ma che era stata ampiamente prevista. Solo Arkus continua a credere di ribaltare il parere della Covisoc che era già filtrato da diversi giorni.

Probabilmente i Tuttolomondo faranno ricorso entro l’8 luglio, previo pagamento di una tassa inderogabile da 15 mila euro. La Commissione di vigilanza inizierà quindi una nuova istruttoria e giorno 12 luglio la palla passerà al Consiglio Federale che decreterà la fine ufficiale dell’era rosanero. Si potrà anche ricorrere al Tar ma solo per una questione legata al risarcimento danni.

Per il Palermo adesso dovrà iniziare un nuovo ciclo. Leoluca Orlando a breve predisporrà il bando, tra gli interessati a far rinascere il calcio a Palermo c’è Massimo Ferrero che questa volta cambia la sua versione rispetto a quella fornita qualche giorno fa a Gds.it: “Non ho venduto la Sampdoria – afferma – . Sono tre mesi che lo dicono. Vialli non lo conosco ma lo stimo, ha fatto la storia del club. Non sto bluffando. Da 80 a 100 milioni c’è una bella differenza. Non voglio regalare la società. Sono pronto a cedere ma voglio dare la Samp in mani che proseguano il mio percorso. Voglio il Palermo. Farò la gara, porterò il mio progetto, ci confido molto. Ma se non vendo la Samp farò come De Laurentis. Chiaramente se arrivasse un’offerta importante…”.

Alla finestra c’è soprattutto Dario Mirri, al momento in netto vantaggio su tutti. Poi anche Dragotto, cinesi, americani. Sarà un mese di luglio decisamente anomalo, non si parlerà né di ritiro e né di mercato, ma di rinascita. E si spera nel breve tempo possibile.

